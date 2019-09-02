شكرا لقرائتكم غوتيريش يتعهد تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في الكونغو الديموقراطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيني (الكونغو الديموقراطية) - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 19:53

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديد مهمة بعثة المنظمة الدولية في جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 2020، مع إجراء "تعديلات ضرورية" في مواجهة مجموعات مسلحة.



وقال بعد زيارته مركزاً لمعالجة وباء "إيبولا" قرب بيني شرق البلاد: "عبر تحسين عمل بعثة الأمم المتحدة، أعوّل على مجلس الأمن لتمديد المهمة مع التعديلات الضرورية". وأضاف" "القرار للمجلس، لكنني أعتقد بأن للبعثة الأممية دوراً بالغ الأهمية في الكونغو الديموقراطية".

وتابع أن هناك "مراجعة استراتيجية لتحسين" آلية عمل البعثة، بهدف "جعلها أكثر فائدة للشعب الكونغولي في كل المجالات، سواء أمنية أو سياسية".

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وتستمر مهمة البعثة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، علماً أن الأمم المتحدة تنشر في الكونغو الديموقراطية قوة تضمّ 16 ألف عنصر، بموازنة تتجاوز بليون دولار.

وتأمل السلطات والجيش الكونغولي والسكان في بيني بأن تشارك القوة الأممية في شكل أكبر في التصدي لمتمردين أوغنديين منضوين في "تحالف القوات الديموقراطية"، المُتهم بقتل مئات المدنيين منذ العام 2014.

وقال غوتيريش: "يجب أن نعبّر عن تضامننا، بتعاون متزايد بين البعثة الأممية والقوات المسلحة الكونغولية، يكون قادراً على احتواء خطر العمليات الإرهابية للتحالف، وإذا أمكن التغلّب عليها". وشدد على ضرورة "فعل كل ما هو ممكن لشلّ حركة المجموعات المحلية المسلحة" في الكونغو.