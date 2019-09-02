شكرا لقرائتكم قمة مصرية – كويتية لتعزيز التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 9 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 18:22

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد اليوم، تعزيز التعاون بين البلدين وقضايا إقليمية، خلال قمة صَباح اليوم، في ختام زيارة للرئيس المصري إلى الكويت استمرت يومين.



وكان السيسي وصل إلى الكويت عصر أمس قادماً من اليابان، حيث عُقدت قمة التيكاد بين طوكيو وزعماء أفارقة لبحث التعاون مع القارة.

والتقى الرئيس المصري خلال زيارته الكويت عدداً من المسؤولين، قبل عقد القمة الرفيعة بين السيسي والأحمد صباح اليوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن أمير الكويت رحب بزيارة الرئيس السيسي، معرباً عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية- الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.

وأكد الأحمد أن "مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيداً بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات"، كما تطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً على المستوى الاقتصادي والتنموي.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن "سعادته بزيارة دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية".

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وأكد السيسي، خلال اللقاء، أن "الأمن القومي للكويت ولدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحرص مصر على الاستمرار في تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين على شتى الأصعدة".

وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي إن السيسي أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، معرباً عن تقدير مصر رئيساً وحكومة وشعباً لدولة الكويت الشقيقة.

كما أعرب الرئيس عن التطلع لاستقبال الشيخ المبارك في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة تطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، خصوصاً في المجال الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية في البلدين، وكذا تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين.

واستقبل الرئيس المصري في مقر إقامته في الكويت صباح اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ الفريق خالد الصباح.

وقال راضي إن اللقاء تناول التطور الذي يشهده التعاون الأمني الوثيق بين البلدين، في ضوء الإرادة المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

ووجه الرئيس الشكر لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً على احتضان الجالية المصرية في البلاد، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجالية فى وطنها الثانى الكويت، وللتسهيلات التى تقدمها السلطات الكويتية المعنية لتأمين كافة الاستحقاقات الانتخابية للمصريين المقيمين بدولة الكويت.