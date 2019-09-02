مقاتلات «التحالف» تستهدف مواقع للميليشيا الحوثية في حجة

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محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 11 ساعة في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 20:59

قتل قيادي ميداني من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدفت مواقع الميليشيا بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.



وقال مصدر عسكري يمني، إن مقاتلات التحالف شنت ست غارات على مواقع وتجمعات للميليشيا في مديرية عبس، بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وقال مصدر عسكري يمني، إن مقاتلات التحالف شنت ست غارات على مواقع وتجمعات للميليشيا في مديرية عبس، بحسب الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية. وأضاف إن الغارات طالت غرفة عمليات للميليشيا بمنطقة البداح، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن مصرع قيادي حوثي، وجرح عدد آخرين، إضافة إلى تدمير غرفة العمليات بالكامل.



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