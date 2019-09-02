الإمارات: المبادرة السعودية.. المخرج الوحيد لأزمة اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الأحد، أنه من المهم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقبلا ويشاركا في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد، مشيراً إلى أن السبيل للتقدم هو «من خلال الحوار الذي تقوده السعودية». واعتبر قرقاش؛ أن التركيز على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر ضروري لمواجهة الانقلاب الحوثي. وقال مخاطباً اليمنيين: «فلتركزوا على الوحدة الداخلية من خلال الحوار المستمر الضروري للتعامل مع مواجهة التحدي المتمثل في الانقلاب الحوثي».

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» أمس، «إن التحالف قلق من الإرهابيين، بما في ذلك القاعدة في شبه الجزيرة العربية و«داعش»، الذين سيستغلون التصعيد الحالي في الجنوب».

وأوضح أن دولة الإمارات، وهي جزء من التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، سوف تستمر في العمل بصرامة ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن. وأنهى قرقاش سلسلة تغريداته، قائلاً إن التحالف بقيادة السعودية «يعمل بفعالية وصلابة لاستعادة السلام والاستقرار في اليمن». (وكالات)