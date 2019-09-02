القمح.. غذاء مؤسس لحضارة الإنسان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يعتبر القمح من أهم المحاصيل في العالم، والغذاء الرئيسي للبشر، وهو من الأغذية المؤسسة لحضارة الإنسان. وأكثر النباتات زراعة على سطح الكرة الأرضية، على مساحة 220 مليون هكتار، وبلغ الإنتاج العالمي 757 مليون طن في عام 2018، ما جعله ثاني أكثر «غلة» إنتاجاً في العالم بعد الذرة. كما يُعد القمح مصدراً ممتازاً للطاقة التي يحتاج إليها الجسم لممارسة الأنشطة اليومية.

وبحسب السجلات الأثرية المتوفرة، زُرع القمح لأول مرة في التاريخ قبل 9600 عام قبل الميلاد بمنطقة «الهلال الخصيب» الواقعة بين حوضي نهري دجلة والفرات، والجزء الساحلي من سوريا، ولبنان، وفلسطين.

ووصلت زراعة «قمح إيمر» إلى اليونان وقبرص وشبه القارة الهندية عام 6500 قبل الميلاد، ومصر في 6000 قبل الميلاد، وألمانيا وإسبانيا خلال 5000 قبل الميلاد، وبحلول عام 3000 قبل الميلاد وصلت إلى الجزر البريطانية والدول الاسكندنافية، وبعد 1000 عام وصلت إلى الصين.

ويعتقد المؤرخون أن المصريين القدماء هم أول من صنعوا الخبز من بذور القمح، وطوروا أفراناً خاصة بها لإنتاجه على نطاق واسع، وتعلموا صنع خميرة الخبز في عام 2600 قبل الميلاد.

وبدأت الشعوب بصناعة الخبز من خلال خلط حبات القمح الخشنة مع الماء، ومع مرور الزمن طور الإنسان طريقة لسحق الحبوب للحصول على ذرات ناعمة للحصول على نوع أفضل سهل الهضم.

وقديماً كان الإنسان يطحن حبات القمح بالأحجار، أَو العجلات الصلبة، ثم تطور به الأمر، فصنعت الشعوب مطاحن كبيرة مخصصة لأهل المدن، أو البلدات، يعود تاريخها إلى 100 عام قبل الميلاد. وعُرفت «المطاحن الهوائية»، التي تعتمد على قوة الرياح لدفع عجلات الطحن بحلول القرن العاشر، ما زاد في جودة ونعومة الطحين، وحصل التطور الحقيقي لعملية الحصول على طحين ممتاز بعد ابتكار «المحرك البخاري» واعتماد الإنسان على الآلات الميكانيكية في الصناعة الحديثة، فقام بصنع مطاحن ضخمة تعطي كميات كبيرة من الطحين بجودة عالية، وجهد أقل.