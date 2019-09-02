شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة بين «حزب الله» و«إسرائيل» تضع لبنان على شفا حرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - ”الخليج 365”، وكالات:

ردت «إسرائيل»، أمس الأحد، على رد «حزب الله» بإطلاق النار على جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها، ما أثار مخاوف من تصعيد خطير في المنطقة بعد أسبوع من التوتر المتصاعد، لكن الجانبين اتجها سريعاً إلى التهدئة مع استمرار حالة التأهب. وبينما أعلن «حزب الله» تدمير آلية عسكرية «إسرائيلية» في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى، بعد أسبوع من الهجوم «الإسرائيلي» بطائرتين مسيّرتين في معقله في ضاحية بيروت، وقتل اثنين من عناصره في غارة بسوريا، اعلن الجيش «الإسرائيلي» عن انتهاء تبادل إطلاق النار من دون وقوع إصابات في صفوفه.

وقال الجيش «الإسرائيلي» في بيان إن «عدداً من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية «إسرائيلية»، ومركبات عسكرية». وأضاف «تم تأكيد الضربات»، وردت «القوات «الإسرائيلية» بالنيران على مصدر الصواريخ، وأهداف في الجنوب اللبناني». وبعد التقارير الأولية عن إطلاق النار، دعا متحدث عسكري «الإسرائيليين» الذين يعيشون على بعد أربعة كيلومترات من الحدود مع لبنان إلى البقاء في منازلهم، وتجهيز ملاجئ الإيواء من دون مطالبتهم بالدخول إليها في الوقت الحالي.

من جانبه، قال «حزب الله» في بيان «عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر أمس، بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2019 قامت مجموعة حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية «إسرائيلية» عند طريق ثكنة أفيفيم، وقتل وجرح من فيها». وأطلق «حزب الله» اسم عنصريه اللذين قتلا في الغارة «الإسرائيلية» في سوريا قبل أسبوع على المجموعة التي نفذت الضربة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القوات «الإسرائيلية» استهدفت أطراف بلدة مارون الراس، التي تقع على الجهة المقابلة من منطقة أفيفيم. وأعلن الجيش اللبناني أن القوات «الإسرائيلية» أطلقت أكثر من «40 قذيفة صاروخية» على جنوب البلاد رداً على استهداف «حزب الله» لآلية عسكرية «إسرائيلية». وقال الجيش في بيان «استهدفت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق».

ودعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) جميع الأطراف إلى «ضبط النفس» إثر التصعيد. وقال المتحدث باسم «اليونيفيل» في لبنان، أندريا تينيتي، إن قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة «الجنرال ستيفان ديل كول، على تواصل مع جميع الأطراف، داعياً إياهم لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف كل النشاطات التي تهدد وقف الأعمال العدائية».

وكان لبنان أعلن في وقت سابق، أمس، أنّ طائرة مسيّرة «إسرائيلية» انتهكت مجاله الجوّي ملقية ب«مواد حارقة» تسبّبت بحريق في الجانب اللبناني من الحدود، وسط تصاعد للتوتر بين البلدين. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان «خرقت طائرة مسيّرة تابعة للعدو «الإسرائيلي» الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة».

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وتابعت «وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، ما أدى إلى نشوب حريق». وقالت متحدثة باسم الجيش «الإسرائيلي» إنّ الحريق الذي نشب قرب الحدود بين البلدين سببته «عمليات» للجيش في المنطقة. وأضافت «نشبت حرائق قبل فترة وجيزة قرب الخط الأزرق بين «إسرائيل» ولبنان، وهذه الحرائق نتيجة لعمليات للجيش «الإسرائيلي» في المنطقة»، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

إلى ذلك، أفادت القناة 13 «الإسرائيلية» بأن «الاستهداف في شمال «إسرائيل» تم على آليتين عسكريتين، الآلية الأولى نجحت في الهروب، والثانية فشلت، وأصيبت بشكل مباشر»، مشيرة إلى أن «الجيش «الإسرائيلي» لن يكشف عن تفاصيل العملية حتى لا يقدم معلومات عنها لحزب الله».

وفيما نقلت وسائل إعلام «إسرائيلية» عن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو قوله إن لبنان سيدفع ثمن الهجوم الذي حصل امس، أفادت قناة 12 «الإسرائيلية» بأن تعليمات صدرت إلى أعضاء الطاقم الوزاري المصغر بعدم الإدلاء بأي تصاريح، كما أكدت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن «مطار بن جوريون»الإسرائيلي«طلب من الطائرات المدنية الوافدة إليه تغيير وجهتها».

قرقاش: قلوبنا مع لبنان.. والحرب والسلام يجب أن يكونا قرار دولة

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن لبنان طالما عانى انفراد القرار وتداعياته، وذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين «حزب الله» وقوات «إسرائيلية» على الحدود، مؤكداً أن قرار الحرب والسلام يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية.

وأضاف قرقاش على «تويتر»، أمس الأحد: «قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة، ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول».