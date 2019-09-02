«حبيب الصايغ أيقونة الإبداع» شعار موسم «كتّاب الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح اتحاد كتاب وأدباء الإمارات موسمه الجديد بحفل تأبين للشاعر الكبير حبيب الصايغ، وفاءً وعرفاناً منه لدور الراحل في تعميق مجرى الثقافة، ودفع مسيرة الإبداع إلى الأمام إماراتياً وعربياً، إضافة إلى دوره المؤثر في الصحافة المحلية والحراك الثقافي، ولمكانته كشاعر متألق من شعراء الحداثة، ولشغله منصب الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب، ورئاسته لمجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

يشارك في حفل التأبين نخبة من المثقفين والمفكرين والأدباء الإماراتيين والعرب. وقرر الاتحاد أن يحمل الموسم الثقافي الجديد للعام 2019-2020 في مختلف فعالياته وأنشطته شعار «حبيب الصايغ.. أيقونة الثقافة والإبداع»

وقالت الشاعرة الهنوف محمد نائبة رئيس اتحاد كتاب وأدباء الامارات: «لقد رحل الإعلامي والشاعر حبيب الصايغ، تاركاً لنا استيعاب غيابه، نقتفي أثر الصدمة ونتجرع ألم الفراق، لقد فقدت الإمارات ابناً باراً، منذ خمسين عاماً وهو ينثر علينا أدبه وشعره ووطنيته وإنسانيته حتى تركنا في لحظة لم تكن في الحسبان، نؤكد على أننا مازلنا أوفياء لنهجه ونمشي على خطاه في عشقه للوطن والإبداع والإنسانية».

وسيقام حفل التأبين في مسرح قصر الثقافة بالشارقة، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.