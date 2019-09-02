الإمارات تجلي 75 مواطناً من فلوريدا إلى وجهة آمنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: «محمد علاء»، (وكالات)

أجلت سفارة الدولة في واشنطن 75 مواطناً إماراتياً من ولاية فلوريدا الأمريكية إلى وجهة آمنة قبل وصول الإعصار«دوريان» المتوقع وصوله اليوم الاثنين، كما أجلت مجموعة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأحد الزائرين المقيمين في الدولة بعد أن طلبوا من السفارة مساعدتهم.

ودعت القنصلية العامة للدولة في نيويورك في تغريدات بثتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين إلى التحضير للإخلاء، وفي حال عدم تلقي اتصال من البعثات التمثيلية لدولة الإمارات يرجى الاتصال بالقنصلية على 2575-630-646 1+ أو سفارة الدولة في واشنطن دي سي على 5530-431-202 1+ ‏للضرورة. كما يمكنهم أيضاً الاتصال برقم الطوارئ في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: 0097180044444 في حالات الضرورة القصوى.

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ونبهت القنصلية إلى أنها ‏ستكون مغلقة اليوم الاثنين «2 سبتمبر»، بمناسبة عطلة رسمية في الولايات المتحدة، داعية المواطنين في حالة الطوارئ إلى إرسال رسالة SMS على الرقم 6466302575.

ووجه سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف مانع العتيبة، بإنشاء غرفة عمليات تتكون من ممثلين من السفارة في واشنطن دي سي وملحقياتها «العسكرية، والشرطية، والثقافية، وملحقية أدنوك»، إضافة إلى القنصلية العامة للدولة في نيويورك للتواصل مباشرة مع المواطنين، والاطمئنان على أوضاعهم، وتعمل الغرفة على مراقبة الأوضاع عن كثب، والإشراف على تنفيذ خطة إجلاء مواطني الدولة من المناطق التي ستتأثر بالإعصار.

وأكد العتيبة، أن أولويات القيادة في الإمارات تتمثل في الحرص على سلامة مواطنيها، وأمنهم أينما وجدوا. وأمنت السفارة طائرة خاصة لإجلاء المواطنين الإماراتيين الذين لم يغادروا الولاية بعد. وتمت عملية الإجلاء أمس الأول، من ميامي إلى وجهة أكثر أماناً. ومع التغير السريع الذي يشهده مسار الإعصار باتجاه المناطق الساحلية في ولايات جورجيا وساوث كارولاينا ونورث كارولينا.. حثت سفارة الدولة المواطنين المقيمين في الولايات المذكورة بالاتصال في حالة الضرورة على الخطوط الساخنة المذكورة أعلاه. ويقيم في فلوريدا 175 إماراتياً، من ال 1850 من مواطني الدولة المسجلين والقاطنين في الولايات المتحدة. وكانت التحذيرات تزايدت من قوة الإعصار «دوريان»، بعدما تحول، أمس، إلى الفئة الخامسة، مصحوباً برياح وصفت ب«المدمرة» سرعتها نحو 280 كلم، حذرت معها السلطات الأمريكية من عاصفة «كارثية» توشك أن تضرب جزر أباكو في الباهاما، فيما يتوقع أن تضرب شواطئ فلوريدا اليوم أو الغد.

وحذر مركز الأعاصير الأمريكي، من أن «جدار عين هذا الإعصار الكارثي يقترب من ضرب جزر أباكو مع رياح مدمرة». وطالبت سلطات الباهاما، السكان الذين تقع منازلهم في طريق الإعصار بإخلائها والاختباء. ويتوقع أن يقترب الإعصار مساء اليوم أو غداً من شاطئ فلوريدا التي أعلنت «الطوارئ» لمواجهته، لكن يصعب التنبؤ بقوته. وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له: «هناك الكثير من الحركة، من الصعب التوقع» مشيراً إلى أن ولايات جورجيا وكارولاينا الشمالية والجنوبية ستكون على الأرجح في الصفّ الأول في منتصف الأسبوع المقبل. ( وكالات)