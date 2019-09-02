شكرا لقرائتكم خبر عن الفيزياء الفلكية بعين المعرّي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

ما رأيك في علماء الفيزياء الفلكية؟ هم أباطرة الفيزياء. لكن لا حرج علينا في أخذ نظر أبي العلاء، مع التسليم بأن الفيزياء الفلكية لم تكن على عهده، بل كان علم الفلك والتنجيم. يقول شاعرنا: «وما العلماء والجهّال إلاّ..قريب حين تنظر من قريب».

من أوروبا إلى أمريكا إلى أستراليا، تكاد تنسدّ أبواب الأمل أمام العلماء، عجزاً عن كشف أسرار المادة السوداء. في العالم الثالث لا يكترثون حتى للمواد الغذائية التي يتوقف عليها وجودهم، فما شأنهم والمادّة السوداء التي تشكل 85% من مادّة الكون؟ أمّا كيف استدلّوا عليها، فإنهم رأوا أن القوة والسرعة اللتين تدور بهما المجرات وأجرامها، تتطلب أضعاف الطاقة الصادرة عن المادّة المنظورة. تخيّل رجلاً يرفع طنّا. في الأمر إنّ. لاحظوا أيضاً أن المجرّات التي تتباعد في التوسع الكوني، تزداد سرعتها بازدياد التباعد، فلا شك في وجود طاقة جبّارة دافعة طاردة أقوى من الجاذبية التي تكبح منطقياً.

يبقى المجال للتنظير الأشبه بالخيال العلمي. يطرح العلماء أسئلة تمنّي العقل بأن قطار البحث على السكة. يقولون: ماذا لو كانت هذه القوّة الغريبة هي فعل الثقوب السوداء المنتشرة في الكون»زيّ الرز»؟ يتساءلون: ماذا لو كانت مجرّد عامل هندسيّ، أي أن كل جُسَيْم في الكون له أكثر من الأبعاد الثلاثة الكلاسيكية، فيكون كالثعبان الملتف على نفسه؟ يتهامسون: ماذا لو كانت المادة السوداء جاذبية مختلفة؟ يستفسرون: هل هي جُسَيْم جديد مجهول؟ هل هي مادّة مضادة فجاذبيتها مضادّة لها ثقل رهيب؟ ماذا لو كانت عالماً موازياً لعالمنا ونحن غائبون عن الوجدان، كما تفضّلت كوكب الشرق؟ وغير ذلك. اللغز الأكبر الذي تعجز الفيزياء عن ترويضه هو: ما الذي حدث في الجزء الأوّل من الألف من الثانية في الانفجار العظيم، ففيه بلغت الحرارة عشرة تريليونات درجة مئوية، أي عشرة آلاف مليار، لا غير.

لزوم ما يلزم: النتيجة المطبخيّة: على ربة البيت أن تحذر بلوغ تلك الدرجة، حتى لا يحترق الأكل.

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