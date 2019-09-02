شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يطلب تدخلاً أمريكياً فرنسياً لوقف التصعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

طلب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أمس الأحد، من واشنطن وباريس، التدخل إزاء التصعيد الأخير بعد استهداف «حزب الله» آلية عسكرية «إسرائيلية» قرب الحدود الجنوبية، ورد «إسرائيل» بإطلاق النار، فيما أعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» «أن التحرك المقبل على الحدود سيتحدد وفق التطورات».

وأجرى الحريري، وفق بيان صادر عنه، «اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون»، طالباً تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.

كما أجرى الحريري اتصالًا هاتفياً بالرئيس اللبناني ميشال عون، ووضعه في أجواء الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها، كما اطلع من قائد الجيش العماد جوزيف عون، على الإجراءات التي يتخذها الجيش، بعد استهداف «حزب الله» لآلية عسكرية «إسرائيلية».

وقال الرئيس عون: «إن ما حصل قبل أيام من اعتداء «إسرائيلي» سافر على سيادتنا والموقف الجامع الذي اتخذه اللبنانيون برفضه وإدانته مع تأكيد حقهم المشروع في الدفاع عن وطنهم، أبلغ دليل على تمسكنا بالثوابت التي تحفظ كيان الدول وحقوقها». وأكد في كلمة ألقاها بمناسبة بدء ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير الذي صادف الأول من سبتمبر/أيلول عام 1920 تمهيداً لانطلاق الاحتفالات بهذه المناسبة ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2020 وحتى نهاية السنة، ضرورة الانتقال من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية العصرية، حيث الانتماء الأول للوطن.

على خط آخر، شدد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة تعتبر إيران تهديداً لمنطقة الشرق الأوسط وللحلفاء، وأكد أن بلاده لا تخفف من اندفاع سياساتها ضد إيران وتأثيرها في المنطقة.

وفي حديث مع مجموعة من مندوبي وسائل الإعلام، أشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه والاكتفاء بالإشارة إليه كمسؤول في وزارة الخارجية، إلى أن الوزير مايك بومبيو تحدث إلى رئيس وزراء لبنان بصراحة، واستعمل تعبيراً إنجليزياً يقول: «لم يفرم كلامه» أو «يمضغ كلماته»، وأكد أن الولايات المتحدة تحاسب حكومة لبنان بمقياس عالٍ، ولو تابع «حزب الله» فعل ما يقوم به، فإن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات التي يفرضها القانون.

من جهة أخرى، قال نتنياهو، في كلمة متلفزة أدلى بها بعد مشاورات مع رئيس الأركان «الإسرائيلي» الجنرال أفيف كوخافي، وعلق خلالها على تطور الأوضاع على الحدود، إن «إسرائيل» ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان «وفق التطورات».

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وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن نتنياهو طلب من القادة الأمريكيين والفرنسيين التدخل لوقف التصعيد. وكان رئيس حزب كاحول لافان بيني جانتس هو الآخر، حذر من مغبة شن هجوم على «إسرائيل» ودعا زعيم «حزب الله» حسن نصر الله إلى أن يشفق على لبنان وإلا يدفع الجيش «الإسرائيلي» إلى إعادة لبنان إلى العصر الحجري؛ إذ إن الدولة اللبنانية هي التي ستتحمل المسؤولية عن أي هجوم ينطلق من أراضيها.

البحرين تدعو مواطنيها إلى المغادرة

دعت مملكة البحرين جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً، نظراً لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائياً إلى لبنان، وذلك منعاً لتعرض مواطنيها لأي مخاطر، وحرصاً على سلامتهم. (وام)

الجامعة العربية تحذر من التصعيد وتتضامن مع لبنان

حذرت جامعة الدول العربية، أمس الأحد، من التصعيد العسكري جنوبي لبنان، مشددة على أن الانزلاق نحو المواجهات العسكرية قد يخرج الوضع عن السيطرة.

وقالت الجامعة في بيان، إن أمينها العام أحمد أبوالغيط يتابع بقلق وانزعاج تطورات تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية بين لبنان و«إسرائيل».

وحمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية ضبط ردود الأفعال «الإسرائيلية» التي قد تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد لأغراض انتخابية داخلية، مؤكداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان في مواجهة أية اعتداءات يتعرض لها.