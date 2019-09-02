شكرا لقرائتكم خبر عن «التغيير» السودانية تبحث ملاحظات حمدوك على قوائم الوزراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجل من جديد الإعلان عن تشكيلة الحكومة السودانية الأولى في مرحلة ما بعد عمر البشير، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين يفترض بهم إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية نحو حكم مدني، فيما كشفت مصادر، أمس الأحد، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وبعد اجتماعها مساء أمس الأول السبت برئيس الحكومة المكلف عبدالله حمدوك، الذي شهد «مناقشات عميقة وبنّاءة» وتلقيها ملاحظات حمدوك حول بعض الأسماء التي رفعتها إليه، بحثت باجتماع أمس تلك الملاحظات، ومن بينها زيادة تمثيل المرأة.

وأوضحت مراسلة «العربية» أنه «لا موعد قاطعا لإعلان الحكومة، وإن كان من المرجح الإعلان عنها اليوم الاثنين، كما أشارت إلى أن حمدوك طلب إضافة أسماء مرشحة لبعض الوزارات، وهو ما فهم بتحفظه حول بعض الأسماء التي رفعت إليه.

ورجحت بعض المعلومات احتمال أن يعين حمدوك أسماء من خارج القائمة.

وقال القيادي في قوى التغيير أمجد فريد لوكالة فرانس برس إنّ «قوى التغيير قدّمت قائمة المرشحين متأخرة لرئيس الوزراء ما أدى بالنهاية لتأخير تشكيل الحكومة».

وأكّد القيادي في التحالف إبراهيم الأمين أنّ التأخير «مسؤولية قوى التغيير بشكل كامل» بسبب «خلافات» في التحالف بخصوص المرشحين.

وقال الأمين إنّ تأخير إعلان الحكومة سيكون «له بالتأكيد تأثير سلبي» في إبطاء المرحلة الانتقالية. ونفى القيادي بقوى التغيير محمد ضياء الدين ل»«بي بي سي» عربية وجود تحفظات من قبل حمدوك حول بعض الأسماء المرشحة على قائمة قوى التغيير.

ضعف تمثيل المرأة

كما أوضحت المصادر أن حمدوك أبدى ملاحظات حول ضعف تمثيل المرأة في قائمة قوى التغيير، فضلاً عن عدم مراعاتها التمثيل القومي الجغرافي.

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مراسيم سيادية بعدد الحقائب وأسماء الوزارات

من جهة أخرى، أكد محمد الفكي سليمان، عضو المجلس السيادي، أن مراسيم سيادية ستصدر اليوم الاثنين، بعدد الحقائب الحكومية وأسماء الوزارات.

وأوضح سليمان ل«العين الإخبارية» أن المراسيم ستصدر عقب إجازتها في اجتماع السيادي، اليوم، لافتاً إلى أنها ستصدر بعدد وأسماء الوزارات.

«الأمة» ينتقد قائمة المرشحين للانتقالية

في أثناء ذلك، انتقد حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي الطريقة التي تم بموجبها ترشيح أسماء وزراء الفترة الانتقالية، من قبل قوى التغيير، وأن الترشيحات أظهرت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين.

وقال حزب الأمة في بيان: «نبدي أسفنا لتجاوز المنهجية والأسس المتفق عليها، إذ أظهرت الترشيحات التي دُفع بها لرئيس الوزراء بواسطة لجنة الترشيحات تكراراً لذات المنهج السابق من عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين.

وأكد في بيان أن «ما تم عبر عن محاصصات حزبية دون إعطاء أي اعتبار لمعاني التنوع والتمييز الإيجابي، والتمثيل المتوازن للأقاليم الذي تتطلبه ضرورات مرحلة صناعة السلام الشامل والمستدام ومواجهة تحديات المرحلة».

وأضاف أن «عمليات التقييم أظهرت بعضاً من المرشحين للمؤهلات والخبرات الأساسية المطلوبة لشغل المواقع.. كل هذه الملاحظات وغيرها المتدثرة بدثار النضال والثورية التي نعتز بها، جعلت تلك الترشيحات أتت بشكل لا يلبي أشواق وطموحات وتطلعات الشعب السوداني».(وكالات)