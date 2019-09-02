إعلان الفائزات في «الشارقة للمرأة الخليجية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة عن أسماء الفائزات «بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية» في دورتها الثانية.

وفازت أسماء مقبل الأحمدي من السعودية، وزينب عيسى الياسي من الإمارات في حقل الدراسات الأدبية. وذهبت جائزة الرواية إلى كل من فتحية النمر من الإمارات، وحنان القعود من السعودية، وحصدت عزيزة الطائي من عُمان وجميلة علوي من البحرين جائزة الشعر.

وستُكرم الفائزات خلال الشهر الجاري على هامش ندوة «النقد الأدبي.. الحاضر الغائب».

وقد انطلقت الجائزة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتهدف إلى دعم الكاتبة الخليجية بجائزة خاصة بها تقديراً لجهودها في رفد الساحة الأدبية بنصوص ورؤى ثقافية مميزة، وشهدت هذه الدورة زيادة أعداد المشاركات بنسبة 14% عن الدورة السابقة.