قمة مصرية - كويتية تبحث العلاقات الثنائية وأمن الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر.

فقد عقد الرئيس السيسي أمس الأحد، خلال زيارته للكويت، اجتماع قمة، مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن المباحثات في القمة الكويتية المصرية، تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجهود مكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق على تكثيف وتعزيز التعاون الأمني، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية، التي تسعى لبث الفتنة والتخريب في مختلف الدول.

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كما تناولت القمة، الملفات والقضايا الإقليمية المشتركة، ومنها أمن منطقة الخليج، والأزمة في اليمن، وتأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، في مواجهة التحديات المختلفة غير المسبوقة، التي تشهدها المنطقة، في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية.

وأضاف المتحدث أن أمير الكويت أعرب عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبًا، وما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوّة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكداً أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدًا بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مؤكداً تطلع الكويت لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي.

وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية، التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية، مشدداً على أن الأمن القومي للكويت ولدول الخليج، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحرص مصر على الاستمرار في تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين على شتى الصُعد.

وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي تقوم بها الكويت للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي، مثمنًا الجهود الكويتية في ما يتعلق بتسوية الأزمة اليمنية، مؤكدًا أهمية الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي وفقًا لمرجعيات التسوية، بما ينهي معاناة الشعب اليمني.