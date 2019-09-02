محمد بن راشد: أقدامنا على الأرض وأحلامنا تعانق السماء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل لجنة برئاسة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تضم مجموعة من الوزراء والمسؤولين، لتفعيل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، للحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء، بما يعكس الرسالة التي وجّهها سموّه إلى أبناء الإمارات، والمسؤولين في الدولة، بمناسبة بدء موسم جديد من العمل والإنجاز، بحيث تعمل اللجنة على توفير الأطر القانونية والإجرائية لترجمة توجيهاته على الأرض، ورفع خطة أول 100 يوم لسموّه، على نحو يكفل الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، ويسهم في تعزيز الأداء الاقتصادي والمجتمعي، ويحقق رضا المواطنين وسعادتهم، وينتقل بالحراك التنموي في الدولة في كل القطاعات إلى آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «الرسالة التي بعثناها وصلت.. والأفعال أهم من الأقوال، وسنتابع ما وعدنا به، وأجدد ثقتي بكل الوزراء والقادة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا».

وأضاف سموّه «أحلامنا في السماء، ولكن أقدامنا على الأرض، ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كل قطاعاتنا الحيوية. حكومتنا ستبقى مسخّرة لخدمة المواطنين، ورفاهيتهم، وتوفير حياة عزيزة لهم؛ هكذا تعلمنا من زايد». وأضاف سموّه «ثقتي كبيرة بمن وضعناهم على رأس المسؤولية، ونتابع عبر تقارير كثيرة أداء المديرين المسؤولين، ولا أحد فوق المحاسبة».

وقال سموّه: الحكومات التي تتراخى تفقد تنافسيتها، والقادة الذين يظنون أنهم أنجزوا يبدأون بالتراجع. والأمم لا تتقدم إلا إذا راجعت حساباتها بشكل مستمر.

كما غرد سموّه على «تويتر»: ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، أقررنا خلاله تشكيل لجنة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد، لمتابعة تطبيق وتنفيذ ما جاء في «رسالة الموسم الجديد» من رسائل وتوجيهات ووعود للمواطنين. ثقتي بالشيخ منصور لا حدود لها وهو خريج مدرسة زايد التي رسخت خدمة الوطن والمواطنين.

وأضاف سموّه: «كما وجهنا المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب القلوب، وتعزز رصيد دولة الإمارات عربياً ودولياً. وخصصنا الجلسة القادمة للمجلس لمناقشة موضوع التوطين. وهو الموضوع الأهم في موسم عملنا القادم».

وغرد سموّه: «ووجهنا أيضاً مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمتابعة كل وسائل البث المباشر، ووسائل التواصل والتأكد من تجاوب الجهات الاتحادية مع استفسارات المواطنين ومطالبهم».

وختم سموّه: «الرسالة التي بعثناها وصلت، والأفعال أهم من الأقوال، وسنتابع ما وعدنا به. وأجدد ثقتي بكل الوزراء والقادة لتحمل مسؤولياتهم أمام شعبنا. وأقول للجميع أحلامنا في السماء.. ولكن أرجلنا على الأرض.. ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كافة قطاعاتنا الحيوية والمجتمعية».

وأثنى سموّ الشيخ منصور بن زايد، على رسالة الموسم الجديد، مؤكداً أن «الحكومة الاتحادية لديها نموذج عال وعالمي في الأداء. وتوجيهات محمد بن راشد الدائمة صنعت نموذجاً يُحتذى دولياً في الأداء الحكومي».

وقال سموّه «سمعة دولة الإمارات بناها زايد، ويرعاها اليوم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن زايد، بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة».

وفي هذا الإطار، ولترجمة المبادئ التي شملتها رسالة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وجه مجلس الوزراء، المجلس الوطني للإعلام، بضبط وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع معايير عالية للدفاع عن الوطن في وسائل التواصل، تخاطب العقول وتكسب القلوب، وتعزز رصيد دولة الإمارات عربياً ودولياً. كما وُجّه مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمتابعة كل وسائل البث المباشر، والتأكد من تجاوب الجهات الاتحادية مع استفسارات المواطنين ومطالبهم. كذلك، اتفق المجلس على تخصيص جلسة قادمة لبحث ملف التوطين، حيث أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن الأولوية في الموسم الجديد ستكون لهذا الملف تحديداً.

واعتمد المجلس، في جلسته، حزمة من القرارات والقوانين الاتحادية في المجال الصحي، لدعم تعزيز الصحة العامة في الدولة، وتوفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي، حيث تهدف القرارات إلى ترسيخ نهج وطني شامل في القطاع الصحي، وبتنسيق متكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتبني منظومة صحية تشارك فيها كل القطاعات المعنية، وتعمل على رفع معدلات الصحة في المجتمع، وتعزز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين، ومقيمين.

وضمت حزمة القرارات، اعتماد سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في الدولة، واعتماد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، إلى جانب إعادة تشكيل المجلس الصحي في الدولة.

وتفصيلاً، اعتمد المجلس ضمن أجندة اجتماعه، سياسة توسيم القيم الغذائية للمنتجات، الهادفة إلى تعزيز أنماط الصحة العامة في المجتمع، وتبني اختيار البدائل الغذائية الصحية، حيث ستوضع من خلال السياسة وبشكل اختياري، معلومات المكونات الغذائية بطريقة سهلة وبسيطة على المنتجات، وتوفير بيانات القيم الغذائية للعناصر الغذائية، ذات التأثير الكبير في الصحة العامة، التي تتضمن السكر، والأملاح، والدهون، فضلاً عن السعرات الحرارية على الوجه الأمامي لعبوة المنتج.

وستعتمد طريقة العرض على مدلولات مرئية ذات ثلاثة ألوان «الحمراء والصفراء والخضراء» لتمييز القيم الغذائية لمنتجات الطعام، بصورة أكثر وضوحاً، وتستثنى منها الأطعمة الطازجة، كالفواكه والخضروات واللحوم والأسماك، وكذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، على أن يقيّم أثر التطبيق في مختلف شرائح المجتمع والجهات ذات العلاقة، تمهيداً لفرضها بصورة إلزامية خلال المراحل القادمة، بناء على نتائج التقييم، ما يسهم في زيادة استهلاك أفراد المجتمع للأغذية الصحية، وبما ينعكس إيجابياً على صحتهم ومن ثم على سعادتهم وجودة حياتهم.

كما اعتمد المجلس، السياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية في دولة الإمارات، وتستهدف تعزيز صحة الفرد والمجتمع الإماراتي، في إطار بيئة صحية خالية من مخاطر الأمراض السارية، وتعزيز جهود الدولة لمواكبة أهم المستجدات والتطورات في التعامل مع الأمراض السارية، حيث ستمثل السياسة إطاراً وطنياً متعدد القطاعات لمكافحة الأمراض السارية والتصدي لها والنهوض بالخدمات الصحية في الدولة لمستويات أعلى، وعبر منهج صحي موحد ومتكامل يضم قطاعات عدة لوضع البرامج والخطط اللازمة، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية وضمان التكاتف في وجه التهديدات المرتبطة بالأمراض السارية ذات الأولوية.

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، هدفه تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكل صورها، وتعزيز التعاون والتنسيق على كل المستويات الداخلية والخارجية في التأهب والاستجابة لمواجهة المشكلات الصحية.

وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد قرار إعادة تشكيل المجلس الصحي، برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، ولمدة ثلاث سنوات، بهدف تطوير المنظومة الصحية في الدولة، وتمثيل كل القطاعات المعنية في الصحة، وبما يعزز من الصحة العامة والسعادة لأفراد المجتمع.

ويضم المجلس ضمن عضويته: هيئة الصحة بإمارة أبوظبي، وهيئة الصحة بإمارة دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ومدينة دبي الطبية، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة، إلى جانب أعضاء يمثلون القطاع الخاص.

كما اعتمد المجلس، إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للصناعة، برئاسة وزير الطاقة والصناعة وإضافة عدد من الأعضاء، لتعزيز أداء المجلس، والاستفادة من التجارب الناجحة، لتعزيز فرص مشاركة الشركات الوطنية في هذا القطاع، وإشراك مختلف القطاعات في الدولة في وضع الاستراتيجيات والإمكانات الصناعية.

وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات، التي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومتي جمهورية مالي وجمهورية قبرص، بشأن التعاون الاقتصادي والفني، والتصديق على بروتوكول لتعديل اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بيلاروسيا، بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي، في ما يتعلق بالضرائب على الدخل والعقارات، واتفاقيتين مع حكومة جمهورية جنوب السودان، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، وأخرى بشأن الاستثمار. كما شملت الاتفاقات التصديق على اتفاقية مع جمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن تعاون وتسهيل الاستثمار.

واشتملت الاتفاقيات كذلك المصادقة على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، وعقد الوكالة الدولية للرقم الدولي المعياري للكتب.

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن التغريد من أجل الوطن يزيده ولا ينقصه، يبنيه ولا يهدم ما تم بناؤه.

وأضاف سموه على «تويتر» تعقيباً على الرسائل الست لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: «التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب، شكراً محمد بن راشد». (وام)