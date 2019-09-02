شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يتعادل مع توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلب آرسنال تأخره صفر - 2 أمام ضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير، إلى تعادل إيجابي 2 - 2 أمس في قمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وارتفع رصيد آرسنال إلى سبع نقاط في المركز الخامس، متفوقاً بفارق نقطتين على توتنهام، الذي احتل المركز التاسع.
وتقدم توتنهام بهدف عن طريق نجمه الدنماركي كريستيان إيركسن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف النجم هاري كين الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.
وأعاد الفرنسي ألكسندر لاكازيت أصحاب الأرض إلى المباراة من جديد، بعدما أحرز هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، فيما سجل المهاجم الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانج هدف التعادل في الدقيقة 71.
وشدد آرسنال من هجماته خلال الوقت المتبقي من الشوط الثاني، أملاً في تسجيل هدف الفوز ومصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة الأمل عقب الخسارة أمام ليفربول في المرحلة الماضية، ولكن باءت جميع محاولات لاعبيه بالفشل، ليخيم التعادل على ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن.
وفي مباراة أخرى استعاد إيفرتون نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بعدما حقق فوزاً مثيراً 3- 2 على ضيفه وولفرهامبتون، وارتفع رصيد إيفرتون إلى سبع نقاط، ليرتقي إلى المركز الخامس في ترتيب المسابقة مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر.
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