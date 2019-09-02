شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري: فريقنا يسير بخطوات متناغمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:يمامة بدوان
أكد هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي أن طاقم البعثة الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية يسير بخطوات متناغمة.
جاء ذلك في صورة نشرها مساء أمس على صفحته الشخصية بتطبيق إنستجرام، ظهر فيها يرافقه كل من قائد الرحلة رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكي، إضافة إلى جيسيكا مير رائدة الفضاء الأمريكية، وهم يرتدون الزي الكامل لرواد الفضاء.
وأضاف المنصوري، في تعليقه على الصورة باللغة الإنجليزية، أن نتيجة الاختبارات والتدريبات التي خاضها مع زملائه في الأيام الماضية قد ظهرت، وذلك في إشارة منه إلى جهوزية الطاقم للرحلة المقررة في ال ٢٥ من الشهر الجاري عبر مركبة سيويوز إم إس ١٥.
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