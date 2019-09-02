تونس تظبط 20 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، بأن دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بحلق الوادى، تمكنت من ضبط 20 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية.
وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه بالتحقيق معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه السواحل الأوروبية.
وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة التحقيق معهم واتخاذ ما يتعين فى شأنهم.
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