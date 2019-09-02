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رئيس الوزراء اليمنى يؤكد التزام حكومة بلاده بمسار السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، التزام الحكومة بمسار السلام والعمل مع المبعوث الدولي لتحقيق تقدم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، متهمًا ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاستمرار في عرقلة تنفيذه.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد، أن عبد الملك طالب - خلال لقائه في العاصمة الرياض وزيرة خارجية السويد مارجريت وولستروم - المجتمع الدولي بأن يدرك أن الغاية من اتفاق ستوكهولم كان بناء الثقة وإنجاز نموذج لتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الانقلاب، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار كان مجرد تمهيد لهذا الأمر.

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وأضاف عبد الملك، أن الانتهاكات وزراعة الألغام والاعتداء على المدنيين التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية تضاعفت منذ توقيع الاتفاق.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية أن المجتمع الدولي يراقب تطورات الأوضاع في اليمن عن قرب ومعني بتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الأزمة الإنسانية، معربة عن دعم بلادها لدعوة المملكة العربية السعودية للحوار لاحتواء الأزمة في عدن، ومؤكدة أن بلادها؛ انطلاقًا من رعايتها لاتفاق ستوكهولم حريصةٌ على نجاح الاتفاق والتمهيد لاتفاق سياسي شامل.

 

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