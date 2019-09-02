العراق.. أمن أربيل يقبض على "داعشي" نحر لاجئًا في مخيم

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365

ألقت مديرية أمن أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، القبض على عنصر من تنظيم داعش نحر لاجئا في مخيم ديبكة للنازحين، فيما لايزال البحث جار عن متهمين آخرين بالحادث.

وقالت المديرية في بيان، مساء الأحد، "فجر الليلة الماضية، وقع حادث قتل مواطن من سكان مخيم ديبكة للنازحين، جنوب غربي أربيل اسمه يوسف عامر محمد، وهو من اهالي أطراف قضاء الشرقاط، حيث تم العثور عليه مذبوحا".

وأضاف البيان: "بعد أن وصلنا هذا الخبر قمنا بالتحقيق في الحادث وقبضنا على أحد المتهمين واسمه أحمد خليفة أحمد مطر كوخان، وساكن في نفس المخيم".

ولفت إلى أنه "تم إلقاء القبض عليه، واعترف المتهم بأنه ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية، وقام بالجريمة مع 4 إرهابيين آخرين، والجريمة نفذت بتوجيه من داعش".

وختم البيان بالقول إن "المتهم مسجون حسب المادة 4 ارهاب والتحقيق معه مستمر ونلاحق المتهمين الآخرين لإلقاء القبض عليهم".

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