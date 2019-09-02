الأردن والسويد يبحثان تعزيز التنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث الأردن والسويد، الأحد، تعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرا خارجية الدولتين الأردني أيمن الصفدي ونظيرته السويدية مارغو والستروم.

ووفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أكد الوزيران "استمرار البلدين بالعمل المنهجي المتواصل؛ لإيجاد مساحات أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي ولزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية لتفعيل الجهود التي تهدف لتجاوز أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار".

واستعرض الوزيران المستجدات الإقليمية، وخصوصا المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه جهود استئناف عملية سلمية جادة وفاعلة تنهي الصراع وفق حل الدولتين.

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كما بحث الوزيران الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسبل تجاوزها.

وتناولا التطورات في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية والأزمة اليمنية والحرب على الإرهاب.

و قال الصفدي، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء: "تابعنا بقلق شديد التطورات في لبنان ونؤكد في المملكة ضرورة احترام القرار الدولي 1701 واحترام سيادة لبنان والحفاظ على أمنه ونحذر من تبعات التصعيد".

ولم تذكر الخارجية الأردنية، في بيانها، موعد وصول الوزيرة السويدية للمملكة، ومدة زيارتها لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.