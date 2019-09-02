متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تم قصف تنظيم "القاعدة" في سوريا بدقة عالية

واشنطن - سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد 1 سبتمبر / أيلول: "لقد تابعنا التصريحات الروسية الأخيرة بشأن قصف جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا يوم 31 أغسطس / أب"، مضيفا: "هذه العملية كانت دقيقة للغاية وموجهة ضد قادة تنظيم القاعدة المسؤولين عن تخطيط لهجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء".

وأعلن مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قصفا جويا نفذته القوات الأمريكية على منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا، أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين وحدوث أضرار، وعرض استمرار وقف إطلاق النار إلى الخطر.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، يوم السبت الماضي، أن "القوات الأمريكية شنت غارة ضد منشأة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، شمالي إدلب في سوريا، موضحا أن هذا الهجوم استهدف قادة مسؤولون عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين، والمدنيين الأبرياء.