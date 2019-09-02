الإمارات تؤكد ضرورة المبادرة السعودية لخفض التصعيد في عدن

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أكدت الامارات العربية المتحدة مرة اخرى الأحد ضرورة مشاركة الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين في المبادرة السعودية من أجل خفض التصعيد في عدن.
وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على موقع تويتر "من المهم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقبلا ويشاركا في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد"، مشيراً إلى أن السبيل للتقدم هو "من خلال الحوار الذي تقوده السعودية".
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.
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