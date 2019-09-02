شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى : قوات سوريا الديمقراطية لها دور هام فى القضاء على تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي أهمية الدور الذي تلعبه "قوات سوريا الديمقراطية" شمالي سوريا.
وقالت القوة التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" – اليوم الأحد - إنها وبالاشتراك مع قوات "قسد"، تمكنت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من احتجاز أكثر من 225 مقاتلا من تنظيم "داعش"، الإرهابي بالإضافة إلى إزالة نحو طنين من المتفجرات من ساحات القتال خلال الشهرين الماضيين.
وأشارت إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية دعمت في الآونة الأخيرة جهود الاتفاق الأمريكي التركي بشأن (آلية أمنية)، من خلال إزالة التحصينات وإبعاد القوات المتفاوض عليها والأسلحة الثقيلة بعيدا عن الحدود التركية السورية".
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