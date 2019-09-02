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انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية بتونس غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا،الإثنين، الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة بتونس، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر - في تصريح اليوم،الأحد، إن الهيئة تعتزم نشر 1550 مراقبا اعتبارا من الغد لمراقبة الحملات الانتخابية ومراقبة مدى احترام المرشحين لمبادئ وقواعد الحملة الانتخابية.

وأوضح بوعسكر أن يوم 14 سبتمبر الحالي سيكون يوم الصمت الانتخابي، على أن يتم الاقتراع يوم 15 سبتمبر. مشيرا إلى أن عدد المرشحين الذين قبلت الهيئة ملفاتهم بشكل نهائي في هذه الانتخابات بلغ 26 مرشحا.

 

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