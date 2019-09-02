شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الصحفيين العمانية تكمل استعداداتها لملتقى الصحافة العمانى الصينى 10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت جمعية الصحفيين العمانية كافة استعداداتها لتنظيم فعاليات ملتقى الصحافة العماني الصيني والتي تستضيفه العاصمة الصينية بكين في الفترة من 10 وحتى 12 من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة حوالي 40 إعلاميا من أعضاء الجمعية يمثلون مختلف الوسائل الإعلامية بالسلطنة بجانب مشاركة عدد من الاقتصاديين والأكادميين.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن تنظيم الجمعية لهذا الملتقى والذي يقام بالتعاون مع سفارة السلطنة في بكين يأتي استمرارا للنهج الذي تعمل عليه جمعية الصحفيين العمانية في مد جسور التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والحوار الهادف بين الإعلاميين ونظرائهم في الدول الأخرى وبما يبرز العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط الشعبين العماني والصيني والتي امتدت قرابة ألفي عام ونتج عنها الكثير من الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأضافت الوكالة أن تنظيم الجمعية لهذه التظاهرة الإعلامية والثقافية والاقتصادية يأتي أيضا بعد النجاح الذي حققه ملتقى الصحافة العماني الفرنسي والذي استضافته اليونسكو خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وحظي بإشادة واسعة من داخل وخارج السلطنة.

ويتضمن برنامج الملتقى إقامة ندوة حول " العلاقات العمانية الصينية " يشارك فيها عدد من المختصين والباحثين في المجال التاريخي والاقتصادي والإعلامي من البلدين من خلال ثلاث جلسات متخصصة تحمل الجلسة الأولى محور" تاريخ العلاقات العمانية الصينية " ويتحدث فيها كل من الدكتور محمد بن حمد الشعيلي أستاذ مساعد في الجامعة العربية المفتوحة أكاديمي وباحث في التاريخ العماني، من خلال ورقة عمل حول" ملامح من العلاقات العمانية الصينية عبر التاريخ " ، والأستاذ حمود بن حمد الغيلاني خبير الدراسات التاريخية بوزارة التراث والثقافة من خلال ورقة عمل بعنوان " الرحلات البحرية العمانية إلى الصين ، وتحمل الورقة الثالثة عنوان " مسار جديد في تاريخ العلاقات العمانية الصينية القديمة" يقدمها أستاذ للعلوم الإنسانية في جامعة بكين الدكتور وانغ شياو فو.

أما الجلسة الثانية فتستعرض مستقبل العلاقات العمانية الصينية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث يستعرض فيها المكرم البروفيسور سعيد بن مبارك المحرّمي أستاذ الاقتصاد والمالية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس من التخطيط الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي: رؤية سلطنة عمان لتكون مركزاً دولياً للوجستيات ، كما يتحدث جلال بن عبد الكريم اللواتي مدير التسويق وترويج الاستثمار بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حول "مستقبل العلاقات العمانية الصينية" الدقم نموذجا فيما سيتناول أحد المتحدثين الصينين مستقبل العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار المشتركة.

وتتناول الجلسة الثالثة موضوع " الإعلام العماني ودوره في تعزيز العلاقات العمانية الصينية " وسيقدم الإعلامي يوسف بن عبد الكريم الهوتي رئيس لجنة الحريات والعلاقات الدولية بجمعية الصحفيين العمانية ورقة عمل بعنوان " عمان والصين .. إعلام يبني الحوار ويعزز المصالح المشتركة "، بينما ستقدم الإعلامية أمل بنت طالب الجهورية باحث إعلامي أول مجلس الشورى العماني، ومسؤولة القسم السياسي والمحليات بإذاعة الشبيبة أف أم ورقة عمل حول " المرأة في مسيرة الإعلام العماني " فيما يتناول أحد المتحدثين من الجانب الصيني مجالات التعاون الإعلامي.

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وسيتضمن برنامج الملتقى افتتاح معرض الصور الضوئية "ملامح من عمان" الذي يقام تزامناً مع ملتقى الصحافة العماني الصيني بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة من (10-12 سبتمبر 2019م والذي يعد من المعارض الهامة التي جابت العديد من دول العالم في مختلف المحافل لتنقل الصورة وتجسد ملامح المشهد التاريخي والحضاري والاقتصادي والجمالي للسلطنة حيث سيتضمن المعرض( 150) لوحة تكشف جمال عُمان كما رصدتها عدسة عدد من المصورين الصحفيين العمانيين وهم أعضاء الجمعية ، ويعكس هذا المعرض في مضمونه المكانة التاريخية والحضارية للسلطنة بما تملكه من مقومات ثقافية واقتصادية ،و ملامح المجتمع العماني وتقاليده المتوارثة في الفنون والصناعات الحرفية.

وقد أصدرت جمعية الصحفيين العمانية كتيب تناول تطور العلاقات العمانية الصينية ومستقبل هذه العلاقات خلال المرحلة القادمة.

كما يتناول الكتيب برنامج فعاليات الملتقى وكلمتين للشيخ الدكتور عبدالله بن صالح السعدي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الصين الشعبية بالاضافة لنبذة عن أوراق العمل المقدمة وكلمة الجمعية.

وقد أستثمرت جمعية الصحفيين العمانية هذه الملتقيات عبر تنظيم زيارات للإعلاميين المشاركين في الملتقى للمؤسسات الإعلامية الصينية للاقتراب من تجربتهم الإعلامية في مجال الصحافة والآليات التي اتبعتها تلك المؤسسات مع وجود الطفرة التكنولوجية الهائلة في مجال الإعلام وإعلام التواصل الاجتماعي في تجاوز أزمة الصحافة الورقية كما ستتضمن فعاليات الملتقى زيارات للعديد من الجمعيات المهنية ولقاءات مع عدد من المسؤولين.