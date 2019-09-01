الان تتابع “محمد” في قائمة أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
كشف تقرير حديث لمركز الإحصاء البريطاني عن قائمة سنوية لأسماء الأطفال الأكثر شيوعا وتداولا في بريطانيا للعام 2018، والتي شملت قائمة بأسماء المواليد الذكور وأخرى بأسماء المواليد الإناث.
شهدت القائمة وجود اسم “محمد” في قائمة أكثر 10 أسماء شيوعا وتداولا لدى المواليد الذكور للعام المنصرم، كما وظهر أيضا في المرتبة 71 حيث كتب بطريقة أخرى.
وجاء اسم أوليفير بالمرتبة الأولى كأكثر الأسماء شيوعا حيث سمي 5390 مولودا جديدا بهذا الاسم وفي المرتبة الثانية حل اسم جورج، وثالثا حل هاري.
وشهدت القائمة تراجعا في بعض الأسماء التي يحملها أفراد العلة المالكة البريطانية مثل ويليام وكاثرين وميغان إضافة لتشارلز وإليزابيث
كانت هذه تفاصيل خبر “محمد” في قائمة أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.