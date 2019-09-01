- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة أبل برنامجاً لاستبدال الشاشة ضمن ساعتها الذكية من الجيل الثاني والثالث، معترفةً بإمكانية تشقق الحافة الدائرية لشاشة الساعة الذكية، بما فيها ساعة "نايك بلس".
ويغطي برنامج استبدال الشاشة الجديد من آبل نوعاً معيناً من التشقق، قد يؤثر على النماذج التي بيعت بين سبتمبر (أيلول) 2016 و 2019، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس السبت.
ويعني هذا أن برنامج الاستبدال قد يتضمن نماذج الساعة الذكية التي ستباع في الشهر المقبل، لكن البرنامج لا يغطي النماذج المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك التي تستخدم نوعاً مختلفاً من الشاشات.
ويمكن للمستخدمين التحقق من مستند دعم أبل للحصول على مزيد من التفاصيل حول الأجهزة المؤهلة، ولكن للتلخيص، فإن أبل مستعدة لإصلاح هذه النماذج مجاناً:
• Watch Series 2: المباعة بين شهري سبتمبر 2016 و 2017.
• Watch Nike+ Series 2: المباعة بين شهري أكتوبر 2016 و 2017.
• Watch Series 3 GPS و Watch Series 3 GPS+Cellular: المباعة بين شهري سبتمبر 2017 و 2019.
• Watch Nike+ Series 3 GPS و Watch Nike+ Series 3 GPS+Cellular: المباعة بين شهر أكتوبر 2017 وشهر أيلول 2019.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر أبل تقر بمشكلة في شاشة نماذج من ساعاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.