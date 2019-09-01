أبل تقر بمشكلة في شاشة نماذج من ساعاتها

Advertisements

الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أبل برنامجاً لاستبدال الشاشة ضمن ساعتها الذكية من الجيل الثاني والثالث، معترفةً بإمكانية تشقق الحافة الدائرية لشاشة الساعة الذكية، بما فيها ساعة "نايك بلس".



ويغطي برنامج استبدال الشاشة الجديد من آبل نوعاً معيناً من التشقق، قد يؤثر على النماذج التي بيعت بين سبتمبر (أيلول) 2016 و 2019، حسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس السبت.

ويعني هذا أن برنامج الاستبدال قد يتضمن نماذج الساعة الذكية التي ستباع في الشهر المقبل، لكن البرنامج لا يغطي النماذج المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك التي تستخدم نوعاً مختلفاً من الشاشات.

Advertisements

ويمكن للمستخدمين التحقق من مستند دعم أبل للحصول على مزيد من التفاصيل حول الأجهزة المؤهلة، ولكن للتلخيص، فإن أبل مستعدة لإصلاح هذه النماذج مجاناً:

• Watch Series 2: المباعة بين شهري سبتمبر 2016 و 2017.

• Watch Nike+ Series 2: المباعة بين شهري أكتوبر 2016 و 2017.

• Watch Series 3 GPS و Watch Series 3 GPS+Cellular: المباعة بين شهري سبتمبر 2017 و 2019.

• Watch Nike+ Series 3 GPS و Watch Nike+ Series 3 GPS+Cellular: المباعة بين شهر أكتوبر 2017 وشهر أيلول 2019.