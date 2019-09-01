بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري

وقال المتحدث باسم وزارة الخارحية المصرية، في بيان، نشر على صفحة "فيسبوك"، إن وزير الخارجية سامح شكري، أجرى اتصالا تليفونيا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للتشاور حول آخر مستجدات الوضع في لبنان، وخاصة في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان".

وأضاف حافظ، "أن سامح شكري أكد خلال الاتصال حرص مصر على الاستقرار في لبنان، موضحا أن الاتصال جاء في إطار جهود مصرية حثيثة مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع اﻷمني".

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري أكد للحريري أن جهود مصر تأتي انطلاقا من مسئوليتها التاريخية ودورها المعروف للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة".

وشدد حافظ، على أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل اﻷطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان، وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية.

وكان بيان صدر عن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أكد فيه أن "مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود".

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وذكر الحزب، أن العملية أسفرت عن "قتل وجرح من" في داخل الآلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، "إن اندلاع القتال مع حزب الله اللبناني على الحدود، اليوم، انتهى على ما يبدو بعد أن أطلقت الجماعة صواريخ مضادة للدبابات وردت إسرائيل بضربات جوية ونيران المدفعية".

وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "نفذ حزب الله الهجوم... لكنه أخفق في إسقاط ضحايا... يبدو أن الاشتباك على الأرض... قد انتهى لكن الموقف الاستراتيجي لا يزال قائما وقوات الدفاع الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب قصوى".

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل ستحدد التحرك المقبل على الحدود مع لبنان وفقا لتطور الأحداث".

وأفاد مرسل "سبوتنيك" في لبنان، بأن هناك نزوح كثيف لأهالي الجنوب اللبناني القريبين من الشريط الحدودي باتجاه المناطق الأكثر أمنا.