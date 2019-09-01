ارتفاع إيرادات ليبيا من النفط والغاز إلى 2.1 مليار دولار

وعزت المؤسسة في بيان نشرته وكالة "رويترز"، هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد شحنات النفط الخام في أواخر يونيو/حزيران والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.

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وبلغ مجمل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو نحو 1.73 مليار دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات في يوليو، قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية: "قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد".

وأضاف "عمليات التخريب التي طالت خط الأنابيب في حقل الشرارة النفطي تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ".

وتعين إغلاق الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، مرارا بسبب احتجاجات من قبل أفراد قبائل وعمال نفط.