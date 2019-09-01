دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي تطرح هاتف Mate 20 X بتقنية الجيل الخامس في هواوي تطرح هاتف Mate 20 X بتقنية الجيل الخامس في السعودية

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يصبح Mate 20 X (5G) أول هاتف بتقنية الجيل الخامس 5G يتم إطلاقه بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية.

أعلنت هواوي السعودية اليوم عن إطلاق أول هاتف يعمل بتقنية الجيل الخامس للجمهور، والمتمثل في Mate 20 X (5G) والذي يحمل أحدث التقنيات التي توصلت لها الشركة في عالم الهواتف، حيث يحتوي على رقاقة كيرين 980 المُصنع بتقنية 7 نانومتر وعلى مودم بالونغ 5000 الذي يتيح تقنية الجيل الخامس على الهاتف لتوفير سرعة نقل بيانات أكبر من أي وقت مضى.

ويأتي الهاتف بقياس 7.2 بوصة، ويحمل كاميرا ثلاثية في الخلف بدقة 40 ميجابكسل، 20 ميجابكسل واسعة جدًا، و8 ميجابكسل للتقريب.

وتقول هواوي عن هذا الإطلاق: “يمنح الهاتف المستهلك فرصة تجربة استخدام شبكة الجيل الخامس بسرعتها العالية ويردف ذلك بأدائه الرفيع وشاشته الواسعة وعمر بطاريته الطويل وغير ذلك. يبلغ مقاسه 7.2 بوصة ويتضمن مجموعة واسعة من التقنيات الحاصلة على براءات اختراع تدعم أوضاع شبكات الجيل الخامس المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA)، بالإضافة إلى أجيال متعاقبة من تقنية الشبكات، فيمنح المستهلك تجربة اتصال عالية السرعة بغض النظر عن مدى نضج شبكة البنية التحتية لشركة الاتصالات التي يشترك لديها. وبات الهاتف HUAWEI Mate 20 X (5G) متوفرًا في متجر هواوي الرئيسي في مول ’الرياض بارك‘ وشركة الاتصالات السعودية STC وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).”

يجلب Mate 20 X (5G) معه بطارية بسعة 4,200 ملي أمبير/ الساعة، كما يدعم الشحن السريع جدًا بقوة 40 واط.

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السعر والتوفر

سيتوفر الهاتف بسعر 3,699 ريالًا سعوديًا باللون الأخضر الزمردي في متجر هواوي الرئيسي، لدى STC، وكذلك موبايلي كما ذكرنا.

كانت هواوي قد أعلنت عن النسخة العادية من الهاتف في شهر أكتوبر من العام الماضي وقامت بإطلاقه بأسواق محددة فقط.

لكن هذا الإطلاق يأتي قبل أيام من الإعلان عن النسخة القادمة من سلسلة Mate 30 والتي أعلنت الشركة أنها ستكون في 19 من سبتمبر الحالي في العاصمة الألمانية برلين.

التدوينة هواوي تطرح هاتف Mate 20 X بتقنية الجيل الخامس في السعودية ظهرت أولاً على عالم التقنية.