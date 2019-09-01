برلمان العراق يحقق مع قناة "الحرة": تشوه المؤسسات الدينية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أكدت لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب العراقي، اليوم، عزمها التحقيق مع قناة "الحرة" الأمريكية عبر القضاء العراقي، بشأن تقرير "أساء للمؤسسات الدينية".

وذكرت لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب العراقي، في بيان صحفي: "نستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة (الحرة) واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والإساءة لسمعة هذه المؤسسات".

وأضافت اللجنة العراقية: "نرفض هكذا تقارير إعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال، الغاية منها تشويه الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد".

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وأشارت إلى أن "هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة"، معربة عن "عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء".

وأثارت القناة الأمريكية الجدل في الأوساط الحكومية العراقية وتحديدا الشيعية، التي تعتبر أن محتواها "يستهدف الحشد الشعبي والأحزاب الشيعية"، وذلك بعد التغييرات التي أجريت في "الحرة" قبل عام تقريبا، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبها، علقت السفارة الأمريكية لدى بغداد، اليوم، على محتوى قناة "الحرة" التي تبث للعراق تحت مسمى "الحرة عراق"، بعد يوم من بث تحقيق يتحدث عن "الفساد في المؤسسات الدينية العراقية".