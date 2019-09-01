إسرائيل تقصف جنوب لبنان ردًا على هجوم حزب الله

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing تعرضت بلدة مارون الراس جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي مكثف، ردًا على قيام حزب الله بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية. شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما مضادا مكثفا بالمدفعية على البلدة، التي تقع في نطاق مدينة بنت جبيل الجنوبية. تصاعدت سحب الدخان الأسود في السماء جراء القذائف الإسرائيلية المتساقطة، والتي أطلقتها إسرائيل على البلدة بصورة مكثفة وبشكل متقطع. Advertisements كان حزب الله نفذ عملية عسكرية، عصر الأحد، أسفرت عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد أعداد القتلى والجرحى، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار، فجر لأحد الماضي. شاهد أيضًا تعرف على قوة الجيش الإيراني وترتيبه عالميا

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