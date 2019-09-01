شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى فلوريدا بسبب إعصار دوريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الحكومة الكندية اليوم الأحد جميع مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى ولاية فلوريدا الأمريكية وجزر الباهاماس مع اشتداد قوة الإعصار "دوريان" وبلوغه الفئة الخامسة.

وتم إصدار نصيحتي السفر اليوم الأحد، حيث وصل إعصار دوريان إلى اليابسة في جزر البهاماس، وبلغت سرعة الرياح 297 كم في الساعة.

وكتب المركز الوطني الأمريكي الذي مقره في ميامي على تويتر "تحول دوريان إلى إعصار من الفئة الخامسة مع رياح" سرعتها نحو 260 كيلومتر في الساعة.

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ويعد التحذير الخاص بتجنب السفر إلى جزر البهاماس أخطر مستوى يصدر عن الحكومة، ويدعو التحذير أي كندي في المنطقة المتأثرة بأن يفكر في المغادرة إذا كان ذلك آمنا، وتشير نصيحة الحكومة لتجنب كل السفر غير الضروري إلى فلوريدا إلى أن الساحل الشرقي، من شمال شاطئ ديرفيلد إلى فولوسيا وخط مقاطعة بريفارد سيتأثر بالعاصفة.

ويعد دوريان ثاني أكبر إعصار في المحيط الأطلسي منذ عام 1950 ، ويتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير "ظروفا كارثية" في جزر أباكو في وقت لاحق اليوم الأحد.