شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات "يونيفيل" يطالب بوقف "الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا القائد العام لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول، كافة الأطراف اللبنانية والإسرائيلية، إلى وقف التصعيد العسكري المتبادل على الحدود.

وقال المتحدث باسم قوات اليونيفيل أندريا تننتي - في تصريح اليوم،الأحد، إن القوات الدولية تتابع عملية إطلاق النار عبر الخط الأزرق (الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000)، مشيرا إلى أن القائد العام لليونيفيل يجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف، ويحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وأشار المتحدث باسم اليونيفيل إلى أن قائد القوات الدولية طلب وقف جميع الأنشطة التي تعرض مبدأ إيقاف الأعمال العدائية (المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1701) للخطر.

Advertisements

وكان الجيش اللبناني قد أعلن عن تعرض الأراضي اللبنانية لـ 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة أطلقها الجيش الإسرائيلي تجاه بلدات (مارون الراس – عيترون – يارون) وجميعها في نطاق مدينة بنت جبيل (بمحافظة النبطية – جنوبي لبنان).

وكان حزب الله قد نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عند طريق مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد أعداد القتلى والجرحى، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي، ومقتل اثنين من عناصر الحزب في سوريا.

وردت إسرائيل بشن هجوم مضاد ومكثف بالمدفعية على بلدات في الجنوب اللبناني.