بغداد.. إخماد حريق بمقر سفارة رومانيا وإصابة دبلوماسي

بغداد (العراق)/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أخمدت فرق الدفاع المدني بالعراق، الأحد، حريقًا اندلع في الطابق الثاني بمبنى السفارة الرومانية في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، إن "فرق الدفاع المدني، بدأت بمكافحة حريق اندلع بالطابق الثاني في السفارة الرومانية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة، وتم إخلاء جميع الموظفين من السفارة".

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، وفق البيان، غنه تم إجلاء الموظفين العاملين في السفارة الرومانية من قبل فرق الدفاع المدني، وذلك بعد اندلاع حريق في المبنى.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن الحريق أدى إلى إصابة أحد دبلوماسيي السفارة وهو الآن بحالة جيدة.

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وجاء في بيان الخارجية، اطلعت عليه الخليج 365، أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم اتصالا هاتفيا مع القائم بالأعمال الروماني في بغداد؛ للاطمئنان على صحة وسلامة موظفي السفارة الرومانية بعد إخماد الحريق.

وأشار البيان إلى أن الحريق تسبب في إصابة أحد دبلوماسيي السفارة بحروق بسيطة نُقِلَ على إثرها إلى مدينة الطب وأجريت له كافة الإسعافات اللازمة وهو بحالة جيدة.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، كما لم تعلن السلطات العراقية تفاصيل إضافية بشأنه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.