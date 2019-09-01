واشنطن: الصواريخ التي أطلقت من لبنان تقوض فرص السلام

واشنطن/ الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إنّ الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من لبنان "تقوض فرص السلام".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية) أنّ "لإيران وكلاء في لبنان وغزة وتسعى من خلالهم إلى الإضرار بإسرائيل".

وشدد "غرينبلات" على أنّ الولايات المتحدة "المتحدة تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وصباح الأحد، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية شمالي إسرائيل وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود الأحد.

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بينما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان: إنه "لا توجد إصابات جراء العملية، التي نفذها حزب الله على الحدود اللبنانية عبر إطلاق صاروخين أو ثلاثة".

وتعود آخر مواجهة عسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل إلى صيف 2006، واستمرت أكثر من شهر.

وجاءت عملية "حزب الله"، الأحد، في أعقاب سقوط طائرة استطلاع وانفجار أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، قبل أسبوع.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، لكن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اعتبر ما حدث "بمثابة إعلان حرب" من جانب إسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.