"حماس" تثمن هجوم حزب الله على إسرائيل

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

ثمنت حركة "حماس"، الأحد، ما وصفته بـ"الهجوم الذي قام به حزب الله" ضد إسرائيل.

وقالت الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "الهجوم ردا على جرائم الاحتلال التي استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان".

وأضافت: "لم يعد بمقدور الاحتلال الصهيوني أن يواصل عربدته في كل الساحات من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى فلسطين".

وشددت الحركة "على حق حزب الله وكل قوى المقاومة في الرد على العدوان ومقاومة الاحتلال الصهيوني، وخلق معادلات الردع معه؛ ليتوقف عن عدوانه وجرائمه".

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وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، عدم وقوع أية إصابات جراء العملية التي نفذها "حزب الله" على الحدود اللبنانية، مشيرا أنه رد بإطلاق 100 قذيفة.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن في بيان أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية وقتلوا وجرحوا من فيها قرب الحدود.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، تعزيز قواته على الجبهة الشمالية مع لبنان، تحسبًا لأية تطورات محتملة في ظل التوتر الأمني الراهن.

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