العراق.. كتلة نيابية تكشف عن مسعى لتشريع بإخراج القوات الأجنبية

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

كشفت كتلة تحالف الفتح (48 مقعدًا من أصل 329 في البرلمان العراقي) والذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، عن مسعى لإصدار قانون بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال النائب عامر الفايز، عضو كتلة تحالف الفتح في بيان له الأحد، اطلعت عليه الخليج 365، إنه "مع بدء أعمال مجلس النواب، أيلول (سبتمبر) الجاري ، سوف تبدأ الكتل السياسية بحوارات ونقاشات جدية، من أجل التصويت على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية".

وأضاف أنه يتوقع إخراج القوات الأجنبية جميعها "قبل نهاية السنة الحالية، أي أن سنة 2020، سيكون العراق خاليًا تمامًا من أي تواجد أجنبي، تحت أي اسم كان، وهذا الأمر مدعوم من قبل أغلب النواب، ومن كتل سياسية مختلفة".

وتشي الوقائع إلى أن هذه المساعي تدخل ضمن النزاع المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويعتبر العراق ساحة رئيسية للصراع.

Advertisements

وقد يحظى مشروع هذا القانون بموافقة الكتلة المنافسة لـ"تحالف الفتح" في البرلمان وهي "الإصلاح والإعمار" بزعامة مقتدى الصدر، وهو ما سيشكل تهديدا حقيقا لمساعي واشنطن بإبقاء قواتها في العراق.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقدم التحالف مساهمة مؤثرة في الحرب ضد "داعش" على مدى 3 سنوات (2014-2017)، من خلال التغطية الجوية والمعلومات الاستخباراتية وتدريب القوات العراقية وتسليحها.

ولا يزال التحالف يقدم الإسناد الجوي للقوات العراقية في ملاحقة فلول مسلحي "داعش" بأرجاء البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.