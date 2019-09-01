البحرين تدعو مواطنيها في #لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً، نظرًا لما تمرّ به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

وأكدت الخارجية البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعاً لتعرض مواطنيها لأي مخاطر وحرصًا على سلامتهم.