- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأحد أسماء المرشحين والمرشحات مبدئياً لوظائف إدارية كانت أعلنت عنها بتاريخ 17 ذي الحجة.
وأوضحت أن الترشيح تم وفقاً لمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الخدمة المدنية، التي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي والاختبار المعرفي وأقدمية التخرج.
وأبانت أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين، لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختبار المرشح والمرشحة الأنسب، مؤكدة أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي، وإنما لتحديد مدى الملاءمة لشغل الوظيفة.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم والمتقدمة وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.
ودعت المعلنة أسماؤهم لاصطحاب الوثائق الشخصية عند المراجعة، مؤكدة أن عدم المراجعة خلال الفترة المحددة للمطابقة أو المقابلة الشخصية يُعد عدولاً من المتقدم أو المتقدمة عن الرغبة في التوظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر #الدفاع_المدني يعلن أسماء المرشحين والمرشحات مبدئياً لشغل عدد من وظائفه الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.