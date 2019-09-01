الحج_والعمرة: وصول أول دفعة من المعتمرين لعام ١٤٤١هـ

صحيفة الخليج الالكترونية

وصلت، اليوم الأحد، أول رحلة للمعتمرين من ماليزيا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك في أول يوم لموسم عمرة ١٤٤١هـ.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور عبدالعزيز وزان، إن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني.

وأضاف وزان أن وزارة الحج والعمرة أكملت كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، والذين من المتوقع أن يصل عددهم هذا العام إلى ١٠ملايين معتمر.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة بالتعاون مع كافة الشركاء في منظومة خدمات المعتمرين، استمرارًا لنهج الوزارة بالانتقال من العمل الموسمي إلى العمل على مدار العام.