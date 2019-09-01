الصحة توضح ضروريات في وجبة إفطار الطلاب والطالبات

صحيفة الخليج الالكترونية شددت وزارة الصحة على ضرورة أن يتناول الطلاب والطالبات وجبة إفطار جيدة تحتوي على بروتينات ونشويات وخضروات وفواكه. ولفتت الصحة إلى أنه يجب أن تضم وجبة الإفطار في البيت ألبانًا ومشتقاته وفيتامينات ومعادن، أما “شنطة الفسحة” فيجب أن تضم ماء وحليبًا ونشويات وبروتينًا.

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