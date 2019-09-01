“عريقات”: نطالب إنزال أشد العقوبات بحق الاحتلال بعد تصريحات نتنياهو

الخليج - واس

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2334.

وأكد عريقات في تصريح له اليوم أن إعلان السيادة على جميع المستوطنات لن يغير شيئاً على أرض الواقع، حيث إن الضفة الغربية أرض محتلة، وقال: إن هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعد الضم غير قانوني والاستيطان جريمة حرب.

وأوضح أن تصريح نتنياهو العلني لضم جميع المستوطنات لا يشكل خطراً وتهديداً على الشعب الفلسطيني وحده فحسب، بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يَعدُّ عملية الضم والاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة عملاً غير قانوني، ويفتح الآفاق بالتحالف مع إدارة ترامب للانقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة.

وأضاف: إننا ندعو المجتمع الدولي للجم الخطر الذي ينطوي على مخططات نتنياهو قبل إشعال المنطقة بكاملها من أجل أن يحظى بفترة انتخابية أخرى.