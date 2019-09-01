تجربة جديدة في أول يوم دراسة.. الكتب على طاولات الطلاب

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صحيفة الخليج الالكترونية
تجربة جديدة استقبلت بها مدارس التعليم العام في مختلف أنحاء المملكة طلابها مع مطلع العام الدراسي الجديد 1441هـ، حيث وضعت الكتب المدرسية على طاولات الطلاب والطالبات بداية من الحصة الدراسية الأولى.
ووضعت الكتب المدرسية على طاولات الطلاب والطالبات، ليجدوها أمامهم عند وصولهم للفصول، خلافاً لما كان في السابق حيث كان الطلاب يضطرون إلى النزول لساحة المدرسة أو المستودعات والانتظار لساعات ريثما يتم توزيع الكتب المدرسية عليهم.
وأنجزت الوزارة طباعة وترحيل 147 مليون كتاب مدرسي لمدارس المملكة والمدارس في الخارج للتعليم العام وأنظمة التعليم الأخرى
واستقبلت مدارس التعليم العام في مختلف أنحاء المملكة، صباح اليوم الأحد ،أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، بعد عودتهم من الإجازة الصيفية.
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