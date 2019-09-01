تمارين اليوغا تساعد في التخفيف من أعراض القلق

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

يعتبر القلق من أكثر حالات الصحة العقلية الشائعة في وقتنا هذا، وذلك بسبب الضغوط النفسية التي تنجم عادة عن الكثير من العوامل مثل أعباء الحياة المتزايدة، والشعور بالخوف من خطر ما. وقد يتصاحب القلق مع الاضطراب والارتباك، ونوبات الهلع والصداع، ومشاكل في المعدة.



وقد أورد موقع "ميترو" الإلكتروني، مجموعة من تمارين اليوغا التي تساعد في التخفيف من أعراض القلق، على النحو التالي:

１- وضعية الجنين

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اجلسي على ركبتيك، بحيث يلتصق فخذيك ببطنك، ومدي ذراعيك إلى الأمام حتى يلامس جبينك الأرض، ابقي على هذه الوضعية لمدة خمس دقائق ومن ثم تنفسي بعمق لمدة دقيقتين.

２- وضعية الجسر

ابدئي بالاستلقاء على ظهرك، ومن ثم ارفعي الجزء الأوسط من الجسم بشكل تدريجي، ابقي على هذه الوضعية لدقيقتين ومن ثم أعيدي جسمك إلى وضعية الاستلقاء، خذي عدة أنفاس عميقة وكرري الوضعية لعدة مرات.

３- وضعية الجدار

لنبدأ بالاستلقاء على الظهر والاقتراب بالجزء السفلي من الجسم من الجدار، ومن ثم رفع القدمين بشكل مستقيم إلى الأعلى. يمكن البقاء على هذه الوضعية لمدة خمس دقائق وأخذ أنفاس عميقة.