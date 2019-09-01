ما هي أعراض التهاب الكبد؟

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن الأعراض المميزة لالتهاب الكبد تتمثل في اللون الأصفر للجلد، والعين، واللون الداكن للبول، إلى جانب أعراض عامة أخرى مثل التعب الشديد، والغثيان، والقيء، وآلام البطن.
وأوضحت المؤسسة أن لالتهاب الكبد الوبائي أنواع عدة، هي التهابات A وE التي تنتقل بسبب تلوث الطعام والماء، والتهابات B وC وD التي تنتقل عبر ملامسة سوائل الجسم الموبوءة عبر الحَقن مثلاً، أو الاتصال الجنسي غير الآمن.
وتترتب على التهاب الكبد الوبائي عواقب وخيمة مثل تليف الكبد، أو سرطان الكبد، لذلك علاجه في الوقت المناسب.
ويمكن الوقاية من التهاب الكبد الوبائي A وB وD بالتطعيم، في انتظار التوصل إلى تطعيم ضد النوع C.
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