شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال "ملتقى الصين 2019" فى أبوظبى غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بالعاصمة الإماراتية،أبوظبي، غدا،الاثنين، أعمال الدورة الثامنة من "ملتقى الصين2019 " والتي تستمر يومين .
وأفادت وكالة أنباء الأمارات "وام"، اليوم، الأحد ، بأن الملتقى يشكل منصة للتواصل بين الشركات والمؤسسات ذات الصلة لتنشيط حركة السياحة من الصين إلى أبوظبي عبر الجمع بين كبار المشترين الصينيين ومزودي الخدمات والبرامج والجولات السياحية في الإمارة.
وتحظى هذه الدورة بمشاركة ممثلين عن فنادق ووكلاء سفر ومنظمين للرحلات والجولات وشركات طيران للاجتماع بالعملاء المحتملين والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة.
وقال علي الشيبه المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، إن الصين تعد أحد الأسواق الخارجية الرئيسية، ومن أكبر الأسواق المصدرة للسياحة الخارجية في العالم.
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