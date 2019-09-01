شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرى": الاحتلال الإسرائيلى يصدر أوامر اعتقال بحق 76 معتقلاً خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال أغسطس المنصرم أوامر اعتقال إداري بحق 76 معتقلاً فلسطينياً. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم، إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إدارى "جديد وتجديد" بحق 76 أسيراً، وذلك لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر أغسطس المنصرم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "شؤون الأسرى": الاحتلال الإسرائيلى يصدر أوامر اعتقال بحق 76 معتقلاً خلال أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.