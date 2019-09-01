الأونروا: لا يحق لأي طرف إيقاف عمل الوكالة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأونروا

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بيير كرينبول، يوم الأحد، إنه لا يحق لأي طرف إيقاف عمل الوكالة، لما في ذلك من إلغاء لحق اللاجئين وتهميش قضيتهم.

وقال كرينبول، خلال مؤتمر صحفي، إن ”الأونروا لن تستسلم ولن تتوقف عن خدمة الشعب الفلسطيني، لأنها جاءت بناء على قرارات الأمم المتحدة“، بحسب وكالة"وفا" الفلسطينية.

وحول تجديد التفويض للوكالة، قال المفوض الأممي، إن ”القرار الأمريكي بوقف الدعم المالي لم يسبب فقط أزمة مالية للوكالة، ولكن سبب أزمة وجودية، حيث واكبه حملة ضروس ضد الوكالة كانت تشكك بولايتها، وبدورها، وبحيادها، وبنزاهتها، وكان هناك اتهام بأننا نعزز الاتكالية بين صفوف اللاجئين“.

وأضاف أن ”الأونروا ليست وكالة تقدم الخدمات فقط، بل تدافع عن حقوق اللاجئين ولن نصمت أمام أي محاولات لنزع شرعية حقوق اللاجئين والاعتراف بهم“.

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وجددت الوكالة الدولية عزمها على مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية في كافة مناطق عملياتها الخمس، مؤكدة على أن صعوبة الظروف والتحديات لن تثنيها عن الاستمرار في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم التعليم لما يزيد عن نصف مليون طالب وطالبة ”صعوبة الظروف والتحديات لن تثنيها عن الاستمرار في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم التعليم لما يزيد عن نصف مليون طالب وطالبة في الأردن وغزة والضفة الغربية بما فيها القدس وسوريا ولبنان“.

وأضاف المفوض أن الوكالة بدأت الاستعداد للعام الدراسي بعجز قارب الـ(211) مليون دولار، لكنها استطاعت خلال شهري تموز/يوليو وأغسطس/آب المنصرمين تقليص هذا العجز الى 120 مليون دولار، مؤكدا أن الوكالة ماضية في عملها دون توقف من خلال العمل مع الشركاء، سواء الدول المضيفة للاجئين أو الدول المانحة.