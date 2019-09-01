بلمسة وفاء: أهالي الطائف يكرمون الدول المشاركة في سوق عكاظ

جدة - عمرو شويل الطائف - محمد السناني - عدسة عبدالله كريمي:

كرم أهالي الطائف امس السبت الموافق 31 اغسطس بـ “فرسان عكاظ” الذي أشرف على تكريم الدول المشاركة بسوق عكاظ في دورته الثالثة عشر والبالغ عددها إحدى عشرة دولة عربية منها : السعودية – الإمارات – البحرين – الكويت – عمان – مصر – تونس – لبنان – المغرب – العراق – الأردن.

وقدم الفرسان والفارسات عروضا مميزة نالت استحسان الضيوف الذين تفاعلوا بدورهم مع هذه العروض والتي حضرها عدد من الشخصيات البارزة ومنها الأستاذة نورة العكيل مديرة موسم الطائف والاستاذ صاطي العتيبي رئيس المجلس البلدي بالطائف والاستاذ نايف العصيمي المتحدث الرسمي لموسم الطائف مدير عام سوق عكاظ وعدداً من ممثلي الدوائر الحكومية بالطائف هذا وقد كان من ضمن الحضور فنانة العرب أحلام بالإضافة إلى جمع غفير من زوار سوق عكاظ .

وقد شاركت الدول المكرمة بـ “فرسان عكاظ” بالعديد من الألون والفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها كل دولة وسط أجواء تسودها الألفة والمحبة .

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هذا وقد قدم أهالي محافظة الطائف الدعوة لوفود الدول المشاركة في وقت مبكر وذلك تكريما ووفاء لما قدموه من فعاليات وفنون وتراث ومأكولات تعكس حضارة تلك البلدان والتي كان لها الأثر الكبير والإيجابي في نفوس زوار مهرجان سوق عكاظ .

وفي نهاية اللقاء عبر الجميع عن شكرهم لأهالي الطائف على هذه المبادرة الجميلة التي تجسد روح الأخوة بين أبناء الوطن العربي و ذكروا أن مشاركتهم تأتي انطلاقا من التلاحم والترابط الذي تحرص عليه المملكة العربية السعودية وتعززه بين أبناء العروبة .

وفي الختام تم تقديم الهدايا و الدروع التذكارية للدول المشاركة والتقاط الصور التذكارية .